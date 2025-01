PSD assinala "especial sintonia" entre mensagens de Marcelo e Montenegro

O vice-presidente do PSD, Carlos Coelho, assinalou esta quarta-feira "especial sintonia" entre a mensagem de Ano Novo do Presidente da República e a de Boas Festas do primeiro-ministro, notando que os recados de Marcelo se dirigem, sobretudo, à oposição.

"Na semana passada estive aqui para comentar a mensagem de boas festas do primeiro-ministro e hoje ouvimos a mensagem de Ano Novo do Presidente da República. Ambas sublinham esperança no futuro e há especial sintonia entre elas", afirmou o vice-presidente do PSD Carlos Coelho, que falava aos jornalistas, na sede do partido, em Lisboa.

Para o PSD, esta sintonia é evidente em temas como o crescimento económico, o aumento do investimento, a redução da pobreza, o reforço do Estado social e da saúde.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertou para a necessidade de solidariedade institucional e cooperação estratégica em 2025, que garanta que o país tem estabilidade e previsibilidade no ano que hoje começa.

"Precisamos que o bom senso que nos levou a reforçar a solidariedade institucional e até a cooperação estratégica entre órgãos de soberania, nomeadamente Presidente da República e primeiro-ministro, prossiga, e que nos levou também a aprovar os orçamentos 2024 e 2025, continue a garantir estabilidade, previsibilidade e respeito cá dentro e lá fora", afirmou o chefe de Estado na tradicional mensagem de Ano Novo, a partir do Palácio de Belém.

Nesta que foi a oitava e penúltima mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto chefe de Estado, referiu-se também às eleições autárquicas, afirmando que "o povo será o juiz supremo da resposta perante tantos desafios".

Carlos Coelho referiu que ficou claro que os recados de Marcelo Rebelo de Sousa se dirigem, sobretudo, à oposição, quando o Presidente da República fala em bom senso "e dá como exemplo a aprovação do Orçamento do Estado".