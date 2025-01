PCP reage a Marcelo: É preciso "paz e cooperação" e não "disputa entre povos"

Veja também:

O dirigente do PCP Rui Fernandes defendeu hoje que é preciso "paz e cooperação" e não "uma disputa entre povos e entre Estados", numa reação à mensagem do Presidente da República, dedicada em parte à situação internacional.

"A primeira é que precisamos de paz e cooperação e não de uma política de disputa entre povos e entre Estados. E não, como alguns defendem, de cortes de pensões e Segurança Social para investir em mais armamento", disse Rui Fernandes, em conferência de imprensa na sede nacional do PCP, em Lisboa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, iniciou a sua tradicional mensagem de Ano Novo com uma análise à situação internacional, defendendo que "mais aliança entre Estados Unidos da América e União Europeia na economia, na política, na Ucrânia, no Médio Oriente, é melhor para a Europa e é pior para a Federação Russa e para a China".

O dirigente comunista considerou depois que os objetivos identificados pelo Presidente da República no que toca ao combate à pobreza só conseguirão ser concretizados se houver uma mudança de política.

"Portugal necessita de uma mudança de política que seja assente nos valores constitucionais e que promova aumento dos salários, pensões e que dê resposta aos problemas na saúde e habitação", sustentou.

Para o PCP, "foi o afastamento dessa política que tem conduzido à pobreza".

Rui Fernandes assinalou que o Orçamento do Estado para 2025 acabou de ser aprovado e "contempla orientações que não vão ao encontro" das necessidades que "o Presidente da República acabou por colocar".

"Mais do que as palavras, espero atitudes", declarou Rui Fernandes, considerando que apesar das intervenções do Presidente da República sobre a necessidade de combater as desigualdades, "o tempo passa e as respostas aos problemas não são encontradas".

"Há um afastamento de valores e princípios que estão consagrados na Constituição da República", considerou.

O Presidente da República alertou para a necessidade de solidariedade institucional e cooperação estratégica em 2025, que garanta que o país tem estabilidade e previsibilidade, e disse que o país precisa de mais "igualdade social e territorial", mais educação, de melhor saúde, de melhor habitação.