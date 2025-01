Marcelo quer "economia que cresça e possa pagar" melhores salários

Uma economia que cresça e que possa pagar melhores salários aos trabalhadores portugueses. A ideia foi defendida pelo Presidente da República esta quarta-feira, na tradicional mensagem de Ano Novo, em que Marcelo Rebelo de Sousa pediu rapidez na aplicação dos fundos do PRR.

O chefe de Estado alerta para uma conjuntura internacional desafiante e defende que Portugal deve fazer mais para combater a pobreza e a desigualdade.

“Evocar Abril é olhar para o futuro, não é repetir o passado. Precisamos de menos pobreza, dois milhões de portugueses na pobreza é um problema de fundo, estrutural, que a democracia não conseguiu resolver”, sublinha.

O chefe de Estado apela também à aplicação dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), como fator de aceleração da economia.

"Precisamos que os 16 mil milhões do PRR que temos para gastar nos próximos dois anos sejam mesmo usados e façam esquecer os 6,3 mil milhões que usámos no mesmo tempo ou ainda maior, até hoje. Para Portugal ficar mais preparado para enfrentar as aceleradas mudanças na Europa e no mundo."