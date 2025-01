Marcelo pede "bom senso" e que "cooperação estratégica prossiga" com o Governo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, espera que a "cooperação estratégica prossiga" com o Governo em 2025.

A ideia foi deixada esta quarta-feira na tradicional mensagem de Ano Novo do chefe de Estado.

"Precisamos que o bom senso que, nos levou a reforçar a solidariedade institucional, e até a cooperação estratégica entre órgãos de soberania, nomeadamente Presidente da República e primeiro-ministro, prossiga", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, na declaração ao país.

O Presidente da República sublinha que o espírito de bom senso e cooperação permitiu a aprovação dos "orçamentos de 2024 e 2025" e espera que "continue a garantir estabilidade, previsibilidade e respeito, cá dentro e lá fora".

Nesta mensagem de Ano Novo, Marcelo Rebelo de Sousa alerta para uma conjuntura internacional desafiante e defende que Portugal deve fazer mais para combater a pobreza e a desigualdade.

O chefe de Estado defende que Portugal precisa de uma "economia que cresça e possa pagar" melhores salários, e apela à rápida aplicação dos fundos do PRR.

"Precisamos que os 16 mil milhões do PRR que temos para gastar nos próximos dois anos sejam mesmo usados e façam esquecer os 6,3 mil milhões que usámos no mesmo tempo ou ainda maior, até hoje. Para Portugal ficar mais preparado para enfrentar as aceleradas mudanças na Europa e no mundo", declarou.



Em ano de eleições autárquicas, o Presidente da República recorda a vitória dos moderados no 25 de Abril e diz que acredita "na vontade experiente e determinada do povo português".



“Como sempre, em 2025, o povo será o juiz supremo da nossa resposta perante tantos desafios. Desde logo nas eleições para o poder local no fim do ano. 50 anos decorridos sobre o movimento militar convertido em revolução, a vitória dos moderados nessa revolução, em novembro de 1975, e a coragem dos Capitães de Abril de devolverem, em 1982, o poder pleno ao povo para que ele desse vida à democracia em Portugal, eu acredito na vontade experiente e determinada do povo português, eu acredito nos portugueses, eu acredito como sempre em Portugal”, sublinhou.