PS pede audição da ministra da Saúde para explicar demissões em três ULS

O PS anunciou esta segunda-feira o pedido de audição parlamentar da ministra da Saúde para explicar as recentes exonerações das administrações de três Unidades Locais de Saúde (ULS), considerando que a motivação do Governo foi a "gestão partidária" destes cargos.

"O Grupo Parlamentar do PS vai chamar a ministra da Saúde ao parlamento para esclarecer as exonerações das administrações das unidades locais de saúde de Leiria, da Lezíria e do Alto Alentejo, ocorridas nos últimos dias deste ano", pode ler-se num comunicado enviado às redações.

O objetivo deste pedido de audição de Ana Paula Martins, segundo os socialistas, é que sejam explicados os motivos que levaram o Governo a decidir estas exonerações quando se enfrenta "um período crítico de resposta aos utentes nas urgências" e "o foco deveria estar na boa articulação de recursos para responder aos utentes".

"É precisamente neste contexto, que o Governo enceta uma mudança de cadeiras, que só pode ter como motivo a gestão partidária e pouco transparente dos cargos de responsabilidade pública", acusam os deputados do PS.