Marcelo ouve partidos a 7 de janeiro sobre crise política na Madeira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe os partidos com assento parlamentar, a 7 de janeiro, sobre crise política na Madeira.

A data das audições foi anunciada esta segunda-feira pela Presidência da República, em mensagem publicada no site oficial.

Marcelo Rebelo de Sousa começa a receber os partidos às 13h00, de 7 de janeiro. O PSD será o primeiro, seguido de PS, JPP, Chega, CDS, Iniciativa Liberal e PAN.

O Presidente da República vai decidir se marca novas eleições antecipadas na região autónoma, após a queda do Governo de Miguel Albuquerque, na sequência de uma moção de censura apresentada pelo Chega.



Nas audiências com o representante da República na Madeira, os partidos com assento no parlamento da Madeira defenderam a realização de eleições antecipadas, o mais depressa possível.