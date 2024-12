Caso das gémeas. Chega volta a pedir audição do Presidente da República

Com poucas audições agendadas na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao caso das gémeas, o Chega entregou um requerimento a pedir a audição do Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa já recebeu um ofício, em julho, a pedir a audição de Marcelo Rebelo de Sousa, que remeteu uma decisão para mais tarde. Na altura, o Presidente da República disse que preferia aguardar pelo final ds audições.

No requerimento, o Chega recorda que já decorreram "aproximadamente cinco meses desde a resposta (do Presidente da República) e um número significativo de audições".

O partido de André Ventura considera "fulcral" que se tomem "todas as diligências" para chamar, novamente, o Presidente da República a "esclarecer" o que sabe do caso das gémeas tratadas no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

A Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das Gémeas retoma as audições na próxima semana. Na última fase vão ser ouvidos a atual ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que era presidente do conselho de Administração do Hospital de Santa Maria quando foi noticiado o caso das gémeas, e ainda o ex-secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales, que foi novamente chamado a prestar esclarecimentos na CPI.