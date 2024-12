BE quer revogação de lei sobre Secretaria-Geral do Governo e ouvir ministro da Presidência no Parlamento

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, defendeu esta segunda-feira a revogação do decreto que determina os vencimentos dos dirigentes da Secretaria-Geral do Governo e que vai chamar o ministro da Presidência ao Parlamento.

"Sai Hélder Rosalino, fica a lei feita à medida? Não pode ser. Queremos revogar o decreto do Governo e ouvir no parlamento o responsável do Governo, o ministro Leitão Amaro", escreveu Mariana Mortágua na rede social X.

A posição da coordenadora do BE foi manifestada pouco depois de o gabinete do primeiro-ministro ter anunciado que o ex-administrador do Banco de Portugal Hélder Rosalino informou da sua indisponibilidade para assumir o cargo de secretário-geral do Governo.

Hélder Rosalino deveria iniciar funções a partir de quarta-feira, depois de ter sido nomeado para o cargo de secretário-geral do Governo na passada sexta-feira.

Em comunicado, o gabinete de Luís Montenegro afirmou que "a solução encontrada permitia que Dr. Hélder Rosalino mantivesse o vencimento auferido há vários anos no Banco de Portugal, o qual foi por este definido".