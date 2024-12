“2025 é o ano para resgatarmos as casas que perdemos para o turismo”, diz Mortágua

O Bloco de Esquerda quer entrar em 2025 para “ganhar” e vai à luta em quatro frentes: habitação, SNS, trabalho por turnos e Gaza.

Na mensagem de Ano Novo do partido, Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, diz que 2025 “é o ano para resgatarmos as casas que perdemos para o turismo”.

“Queremos voltar a ter famílias, onde hoje só mora Alojamento Local. Queremos encher as casas que os fundos especulativos esvaziaram”, explica.

Para alcançar tal objetivo, Mortágua promete impor “tetos às rendas, para travar o preço milionário e especulativo da habitação em Portugal”.

A coordenadora do BE defende ainda que é necessário “reinventar o SNS”, apontando culpas tanto ao PS como PSD.

“O PS deixou degradar os hospitais, deixou sair os profissionais, o PSD agradeceu o trabalho e quer agora entregar, definitivamente, o que resta da saúde ao negócio. É o velho sonho liberal em que o SNS deixa de ser para toda a gente e o acesso à saúde passa a ser apenas para quem pode pagá-lo”, diz.

Outra das bandeiras do BE 2025 será o trabalho por turnos. “Merece uma lei imponha novas regras de descanso e antecipação da idade da reforma. E, claro, para todos aqueles que trabalham tantas horas, lutaremos pela redução do tempo de trabalho. Pela generalização da semana de quatro dias”, afirma.

Por último, Mortágua aborda a guerra em Gaza. Prometer “manter toda a vigilância” das ações do Governo , de modo a evitar que Portugal seja “cúmplice da matança” de Israel.