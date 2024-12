BE acusa Montenegro de ser "incendiário" e "arrastar PSP" para disputa com extrema-direita

O líder parlamentar do BE acusou este sábado Luís Montenegro de ser um primeiro-ministro incendiário e pediu-lhe para deixar de instrumentalizar os polícias para uma "disputa eleitoral com a extrema-direita".

"Temos um primeiro-ministro incendiário e que arrasta para a sua campanha de disputa com o Chega a Polícia de Segurança Pública", acusou Fabian Figueiredo, em conferência de imprensa na sede nacional do BE, em Lisboa.

O deputado falava depois de esta manhã o primeiro-ministro ter afirmado que ficou "atónito e perplexo" com as reações ao que classificou de "esforço do Estado em garantir a tranquilidade das pessoas, uma prevenção de condutas criminais e uma plena integração" dos imigrantes, após a operação policial que decorreu no dia 19 de dezembro no Martim Moniz, em Lisboa.

Acusando o Governo de ter lançado "uma caça aos imigrantes", Fabian Figueiredo afirmou que Luís Montenegro perdeu hoje "uma excelente oportunidade para pedir desculpa ao país".

"Porque o que se exigia hoje, com o coro de críticas que existe, é que o Governo, o primeiro-ministro, aproveitasse a declaração de hoje na tomada de posse da nova secretária-geral do Sistema de Segurança Interna para pedir desculpa ao país. Infelizmente não foi isso que acontecemos e ouvimos uma declaração de profundo cinismo", disse.