CDS-PP sai em defesa do Governo e elogia operação da PSP no Martim Moniz

O líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, afirmou esta quinta-feira que os centristas revêm-se e apoiam a política de segurança do Governo e considerou que as críticas da esquerda à operação no Martim Moniz "não fazem qualquer sentido".

Numa reação à mensagem de Natal do primeiro-ministro, Luís Montenegro, na sede nacional dos centristas, em Lisboa, que integram o Governo minoritário com o PSD, Paulo Núncio defendeu que várias das políticas às quais o chefe do executivo fez referência "correspondem a causas pelas quais o CDS se tem batido nos últimos anos".

Entre essas causas está a política de segurança do Governo, na qual o partido se revê e apoia, considerando que as críticas dos partidos de esquerda à operação da PSP no Martim Moniz, em Lisboa, "não fazem qualquer sentido".

"A polícia fez o seu trabalho e tem todo o apoio do CDS e do Governo na sua capacidade. Os portugueses podem confiar na polícia para garantir a segurança e para garantir o combate à criminalidade violenta. O CDS defende mais policiamento, defende maior visibilidade, mais polícias na rua e mais operações especiais de prevenção da criminalidade como esta, respeitando sempre as leis e as regras próprias de um Estado de direito democrático", afirmou.

Paulo Núncio considerou ainda que Luís Montenegro "fez muito bem em colocar a questão da segurança na sua mensagem de Natal, porque a segurança é um direito fundamental dos cidadãos e a polícia tem a obrigação de defender e assegurar este direito fundamental dos cidadãos".