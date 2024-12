Presidente da República apela à igualdade e à dignidade

O Presidente da Repúbliac, Marcelo Rebelo de Sousa, apela à iguladade e à dignidade num texto publicado esta quarta-feira, Dia de Natal, no Jornal de Notícias.

"Falo no Natal de crentes e não crentes, de várias crenças, das quais muitas não creem no Natal", sublinha Marcelo Rebelo de Sousa logo a abrir o texto intitulado " O Natal possível".

Marcelo Rebelo de Sousa defende que a igualdade exige a superação das "discriminações injustas, dos guetos, das exclusões e da perpetuação da pobreza de geração para geração".

Para o Presidente da República, a liberdade, por sua vez, implica "a tolerância, a aceitação da diferença e a recusa do monopólio da verdade".

Não deixar morrer estes valores, princípios e causas é, escreve Marcelo, encontrar um espaço para o Natal possível - que nem sempre é o Natal sonhado ou o Natal ideal. O Natal de milhões com dias de miséria, fome, guerra, exploração e sofrimento.

Numa mensagem aos leitores do JN, o Chefe de Estado fala de vários exemplos de superação que tem encontrado nos últimos dias entre, por exemplo, os soldados portugueses no exterior, ou entre as comunidades estrangeiras em Portugal, para quem "o Natal possível acaba por ser fruto de esperança e insatisfação feita luta por valores, por princípios e por causas concretas: a pessoa e a sua dignidade".