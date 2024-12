Mensagem de Natal. Pedro Nuno Santos aponta 2025 como "primeiro dos próximos 50 anos" da democracia

O secretário-geral do PS considera que "2025 é o primeiro dos próximos 50 anos" da democracia portuguesa, recordando a celebração dos 50 anos do 25 de Abril e declarando, na mensagem de Natal divulgada esta segunda-feira, que o Partido Socialista defende o "diálogo" por oposição à "divisão".

Depois de sublinhar que a Revolução dos Cravos "recuperou direitos políticos e civis e criou direitos sociais que permitiram partilhar o crescimento económico e a prosperidade, aumentar as oportunidades e reduzir a pobreza e as desigualdades", Pedro Nuno Santos defendeu que o processo foi "imperfeito" mas é, "por definição, inacabado".

"2025 é o primeiro dos próximos 50 anos, que devemos aproveitar para corrigir o que fizemos menos bem e para responder às aspirações dos portugueses. É verdade que muito mudou no nosso País, mas Portugal continua a ser uma comunidade nacional conhecida pelos valores da tolerância, da empatia, do humanismo", declarou o líder socialista, argumentando depois a importância de, "à medida que o nosso País enfrenta os desafios sociais e económicos do futuro, estes traços continuem a fazer parte do nosso modo de vida".