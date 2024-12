Social-democrata Jorge Moreira da Silva critica operação no Martim Moniz

O social-democrata Jorge Moreira da Silva critica a operação policial desta semana no Martim Moniz, em Lisboa.

“Os Direitos Humanos têm de ser defendidos em todo o lado. Não só nos conflitos distantes, mas também na nossa rua”, declarou o subsecretário-geral da ONU e diretor-executivo do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS)

Numa mensagem publicada este sábado nas redes sociais, Jorge Moreira da Silva, que já foi candidato à liderança do PSD, recorda o artigo 7.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

“Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação”, cita o antigo ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia.

Na mesma publicação, o responsável da ONU partilha a imagem de dezenas de pessoas com as mãos na parede na Rua do Benformoso, durante a operação especial da polícia, na última quinta-feira.

A operação policial realizada na quinta-feira, no Martim Moniz, foi condenada por vários partidos políticos e organizações de defesa dos direitos humanos.



Duas pessoas foram detidas e ficaram em prisão preventiva. Na ação foram também apreendidos quase 4.000 euros em dinheiro, bastões, documentos, uma arma branca, um telemóvel e uma centena de artigos contrafeitos.