Rocha e Cotrim fora das Presidenciais. Apoio a Moedas nas autárquicas "só se fizer diferente"

Com o calendário de 2024 quase ultrapassado, a Iniciativa Liberal (IL) começa a definir o caminho para os próximos anos. No horizonte estão as eleições presidenciais e o líder do partido já definiu que, a ter um candidato próprio, a IL "deve apresentar uma cara não muito conhecida".

Aos jornalistas, numa iniciativa para balanço de 2024, Rui Rocha esclareceu que nem o próprio, nem o eurodeputado João Cotrim de Figueiredo, irão apresentar candidaturas. "Eu porque decidi que não quero e o Cotim de Figueiredo porque a IL tem uma característica que é apresentar caras novas em todas as eleições", disse.

Quanto aos potenciais candidatos que têm estado na ordem do dia, o presidente da IL reforça que o partido não se revê em nenhum dos nomes comentados. Rui Rocha deixou ainda a nota para os nomes que ainda estão a exercer funções públicas que era "desejável que renunciassem e apresentassem a sua candidatura".

Mais perto estão as eleições autárquicas e nos corredores começam as conversas sobre eventuais coligações. Rui Rocha focou a atenção na Câmara Municipal de Lisboa, para sublinhar que, se for "para fazer igual", não faz sentido a Iniciativa Liberal juntar-se à candidatura do PSD.

O líder dos liberais admite sentar-se para conversar se a intenção na capital for "fazer diferente" dos últimos anos. Rui Rocha esclarece que não tem "nenhum anátema, nem resistência a Carlos Moedas", mas que, se "se for para fazer igual, o que faz sentido é o PSD apresentar-se e ser julgado pelo que fez". Rui Rocha avisa que "se for para ter uma conversa com a IL tem que ser para fazer diferente".

Quanto a objetivos para as eleições autárquicas no próximo ano, Rui Rocha puxou do lema do partido "sempre a crescer", apontando ambições concretas para a moção de estratégia que vai defender na Convenção da IL, agendada para o primeiro fim de semana de fevereiro. Onde Rui Rocha é recandidato à presidência do partido e terá como opositor Rui Malheiro, atual líder do movimento "Unidos pelo Liberalismo".

IL exige mais esclarecimentos sobre ação policial no Martim Moniz

Rui Rocha espera ter "nas próximas horas" mais esclarecimentos do Governo sobre a ação policial desta quinta feira no Martim Moniz.

Para o líder da Iniciativa Liberal, é necessário compreender se houve denúncias de ameaças à segurança que justificam a ação de ontem ou se se tratou de uma mera "ação de propaganda".

"Se não havia nem denuncias nem ameaças nem perigos identificados, e se foi uma mera ação de propaganda ou manobra de diversão, então eu só posso condenar aquela ação, porque eu não quero cidadãos seja eles quem forem sujeitos a excessos policiais. Eu quero segurança em Portugal, não quero forças de segurança instrumentalizadas e como instrumento de ação de propaganda do Governo", afirmou.

Num olhar sobre o ano de 2024, Rui Rocha voltou a defender a posição do partido em ter optado por se apresentar nas legislativas fora de coligações e criticou o executivo da AD sublinhando que "não se pode Governar só para sindicatos e pensionistas".