Negrão pede a Montenegro para “não se intrometer” no trabalho da polícia

O social-democrata Fernando Negrão, antigo ministro da Justiça, apelou esta sexta-feira ao atual primeiro-ministro para que “não se intrometa” na “ação das forças de segurança”. Em declarações à Renascença, o social-democrata disse o Governo “politizou as ações de segurança” e que “a oposição não fez o contrário”.

“A única coisa a que eu realmente apelo é para que o primeiro-ministro, ou seja quem for, não se intrometa naquilo que é a ação das forças de segurança de uma forma precisa. É uma operação no sítio A, nas circunstâncias B e com as condições C. Isto não pode ser feito por um Governo”, afirma Fernando Negrão.

O também antigo deputado declara que “o Governo, de alguma forma, politizou as ações de segurança, mesmo as preventivas, como lhes chama, mas a oposição não fez o contrário” e “politizou ainda mais aquilo que foi feito, o que quer dizer que temos aqui um problema grave”.

Para Fernando Negrão, a opção do Governo “não faz sentido”, e os resultados da operação “não justificam de maneira nenhuma aquilo que nós vimos”. E acrescenta: “este tipo de ações, quando não tem resultados fortes, tem uma consequência nefasta: aumentar o sentimento de insegurança”.