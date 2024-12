"Não descobrimos petróleo. É normal questionar equilíbrio das contas públicas"

O antigo coordenador do PSD nas comissões de Orçamento, Duarte Pacheco, alerta que o equilíbrio das contas públicas pode ser beliscado pela estratégia financeira do Governo.

“Há intenção do Governo em reduzir impostos. Por outro lado, a despesa pública tem vindo a crescer de uma forma consolidada e rígida, nomeadamente pelos acordos que têm sido feitos com classes profissionais. Não descobrimos petróleo em São Bento ou em Belém, que nós saibamos. Portanto, é normal que as pessoas se questionem se o equilíbrio das contas públicas vai perdurar”, alerta o antigo parlamentar social-democrata, ao comentar os avisos de Mário Centeno que alerta para o regresso dos défices orçamentais a partir do próximo ano.

No programa “Casa Comum” da Renascença, Duarte Pacheco encara com normalidade as reservas do governador do Banco de Portugal em relação à previsão do Governo que aponta para excedente orçamental em 2025

“O Banco de Portugal fez o que é normal fazer todos os anos. Os bancos centrais são sempre muito mais conservadores que os governos. Assisti a este debate entre o então ministro das Finanças [Mário Centeno] e o anterior Governador sempre que saía um relatório. O governante dizia sempre que ‘eram previsões do Banco de Portugal’ e que as suas é que estavam certas”, sustenta o antigo deputado do PSD.

Duarte Pacheco acredita que Mário Centeno quer ser candidato presidencial e enquanto não for clarificado o posicionamento para as presidenciais, o banco central terá prejuízos na sua imagem. “Começámos muito cedo este processo. Em condições normais, seria a partir de meados do próximo ano. No final do primeiro trimestre, Centeno vai ter que fazer essa opção, porque tudo indica porque a partir de janeiro vamos ter outros pré-candidatos na corrida”, alvitra Pacheco.