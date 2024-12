Marcelo promulga Orçamento do Estado para 2025

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta sexta-feira a promulgação do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

O chefe de Estado também deu luz verde às Grandes Opções do Plano.

"Como tinha prometido, o Presidente da República promulgou o Orçamento do Estado para 2025, bem como as Grandes Opções do Plano, logo que chegaram ao Palácio de Belém", refere Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem publicada no site da Presidência da República.



