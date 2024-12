PSD vota ao lado do Chega para travar acesso de estrangeiros não residentes ao SNS

O PSD e o Chega votaram alinhados, esta quinta-feira, os projetos de lei que visam travar o acesso de cidadãos estrangeiros não residentes ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). Os dois diplomas do PSD/CDS e do Chega contaram com os votos contra do Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Livre, PCP e Iniciativa Liberal.

Ao longo do debate muito aceso no Parlamento, ficaram vincadas as posições da esquerda e da direita parlamentar. O Bloco de Esquerda e o PS acusam PSD e Chega de estarem apenas a atacar os imigrantes e a legislar com base em perceções sobre dados que ninguém conhece.

André Ventura garante que a intenção do Chega é regular o acesso ao SNS e que quem entre no país tenha um seguro de saúde.

“Nós queremos regular o acesso indevido de estrangeiros ao SNS, vamos querer saber quanto o estado gasta com os protocolos e vamos impor taxas moderadoras porque o nosso país não se pode dar ao luxo de estar a pagar impostos para um serviço para os estrangeiros do mundo inteiro”, referiu o líder do Chega.

O projeto do PSD não vai tão longe, mas exige que os não residentes apresentem documentação e um seguro de saúde ou outro comprovativo de cobertura de cuidados de saúde.