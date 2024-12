Não foi encontrada solução governativa na Madeira, diz representante da República

O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, disse esta quinta-feira que não foi possível encontrar uma solução governativa para substituir o executivo de Miguel Albuquerque e que irá agora transmitir a situação ao chefe de Estado.

"Eu recebi durante o dia todos os partidos com assento na Assembleia Legislativa. Todos eles, unanimemente, pugnaram eleições o mais depressa possível, ou seja, a minha tentativa de encontrar uma solução governativa no quadro da atual legislatura não teve qualquer sucesso", afirmou Ireneu Barreto.

O juiz conselheiro falava no Palácio de São Lourenço, no Funchal, depois de ter ouvido todos os partidos representados no parlamento da Madeira, na sequência da aprovação da moção de censura ao Governo Regional apresentada pelo Chega, que implica a queda do executivo liderado por Miguel Albuquerque (PSD).

O representante da República indicou que vai pedir para ser recebido pelo Presidente da República, "em princípio na segunda-feira, para denunciar a impossibilidade [...] de encontrar uma solução governativa para a região".

"Depois caberá ao senhor Presidente da República prosseguir no que entender mais adequado", realçou.