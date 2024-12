Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de falta de "vergonha e descaramento" ao associar PS ao Chega

O líder socialista acusou esta quarta-feira o primeiro-ministro de falta de "vergonha e descaramento" ao associar o PS ao Chega, lembrando que o Governo da Madeira resultou de um acordo do PSD com o partido de André Ventura.

No jantar de Natal do Grupo Parlamentar do PS, Pedro Nuno Santos aproveitou para fazer duras críticas ao líder do PSD e chefe do executivo, Luís Montenegro, que na véspera, precisamente na mesma sala do parlamento, acusara PS e Chega de desrespeitarem a vontade popular na Madeira e no continente.

"O senhor primeiro-ministro tem uma relação distante com o parlamento e pelos vistos não é só com o parlamento, tem também uma relação distante com o senhor Presidente da República. Um primeiro-ministro tem a obrigação de respeitar essa democracia parlamentar", defendeu o líder do PS.

Pedro Nuno Santos, que disse estar a pesar as palavras, "onde faltou verdadeiramente vergonha e descaramento foi na associação do PS com o Chega".

"Não há partido político em Portugal mais distante do Chega do que o PS. Não existe nenhum partido político em Portugal que combata mais o Chega do que nós", contrapôs.

Para o secretário-geral do PS, "onde o ridículo atinge proporções do absurdo" foi quando Luís Montenegro falou da Madeira, defendendo que os socialistas na região autónoma foram coerentes uma vez que sempre foram contra a constituição deste Governo de Miguel Albuquerque.

"É extraordinário como é que o líder do PSD e primeiro-ministro fala no tema muito preocupado com uma suposta associação entre o PS e o Chega e esqueceu-se de dizer que Miguel Albuquerque lidera o governo regional porque fez um acordo com quem? Com o Chega", acusou, referindo que ninguém no PS faz acordos com o partido de André Ventura.

Na opinião de Pedro Nuno Santos, seria um absurdo que, agora que o parceiro parlamentar "abandonou" o PSD, fosse "o PS que iria suportar um Governo que combate desde o primeiro dia".

O primeiro-ministro acusou na terça-feira PS e Chega de desrespeitarem a vontade popular expressa em eleições na Madeira, mas também na Assembleia da República, considerando que a sua "aliança estratégica" tem colocado em causa o equilíbrio de poderes.

Manipulação de dados para esconder incapacidade

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, acusou também o Governo de incompetência e de "manipular informação e dados" para esconder a sua incapacidade.

Pedro Nuno Santos antecipou que 2025 será um ano "muito importante" com as eleições autárquicas e a preparação das presidenciais, mas também com o trabalho parlamentar no qual o partido continuará a apresentar as suas propostas.

"Aquilo que nós verificamos ao fim de meia dúzia de meses é que nós temos um governo que é incapaz, que é incompetente e que manipula a informação e os dados para esconder a incapacidade e a incompetência", acusou o líder socialista.

Para lá dos discursos do primeiro-ministro, como o da véspera no jantar de Natal do PSD, aquilo que o líder do PS considerou ser mais grave "é a ação governativa" do executivo PSD/CDS-PP que, "além de governar para uma minoria", "é profundamente incompetente e sem credibilidade". .

Segundo Pedro Nuno Santos, "os exemplos sucedem-se semana após semana", começando pela saúde, que considerou ser uma "prova da incapacidade que o Governo tem de resolver os problemas do SNS" quando esta "foi uma das suas grandes bandeiras em toda a campanha".

"A incapacidade, a incompetência é permanente e sistemática. E o Governo não sabe ainda a diferença entre anúncios e políticas conjunturais e a resolução de problemas estruturais. A única coisa que a mim me surpreende é como nós ainda, todos, somos tolerantes com aquilo que o Governo vai fazendo e dizendo", enfatizou.

O líder do PS comprometeu-se com um trabalho ao longo do ano para dar esperança aos portugueses de que a sua vida poderá ser melhor.

"Não será com a direita, não será com as respostas que este Governo dá, não será sequer com a sua execução governativa, mas nós faremos o nosso combate, denunciaremos e continuaremos com sentido de responsabilidade, como disse a presidente do grupo parlamentar", comprometeu-se.

Pedro Nuno aproveitou ainda para apontar ao discurso da véspera de Montenegro contra ao PS, "um partido que, ainda há poucas semanas, teve o sentido de responsabilidade e de Estado de lhes viabilizar o orçamento de Estado".

"Vamos-lhes fazer frente no próximo ano, infligindo mais derrotas à direita. É esse o nosso trabalho. É esse o nosso compromisso com Portugal e com os portugueses", disse.