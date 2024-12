Governo cria sistema de alerta e planos pessoais de emprego para sem-abrigo

O Governo aprovou, esta quarta-feira, a criação de planos pessoais de emprego para as pessoas em situação de sem-abrigo em Portugal, como parte de uma nova estratégia para combater o fenómeno. O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Em causa está um novo plano, que anula o do governo anterior, que pretende ser implementado entre 2025 e 2028. Entre as medidas anunciadas por Leitão Amaro estão ainda a criação de "um sistema de alerta e prevenção dos fatores de risco, com uma plataforma de dados que identifica estes riscos em todo o território nacional", o "aumento do alojamento de emergência, temporário" e também na solução de "housing first", e o reforço das equipas de rua e equipas comunitárias de saúde mental.

Descrevendo o fenómeno de pessoas em situação de sem-abrigo como "muito preocupante da perspetiva social e humana", António Leitão Amaro afirmou que o aumento de pessoas nesta situação - "o número de sem-abrigos em Portugal mais do que duplicou em seis anos", disse - se deve à "falta de ação e até a falta de execução de promessas de estratégias que tinham sido feitas no passado".

"É importante dizer que este plano de ação é para ser implementado em articulação com os municípios, dando-lhes flexibilidade para aplicar as medidas e adotarem as suas próprias estratégias e planos de ação, e um controlo estrito, regular, trimestral, reportado da execução", assegurou Leitão Amaro.

O Governo também anunciou a aprovação dos aumentos salariais na função pública para 2025, conforme os acordos alcançados com os sindicatos - de 56 euros por mês ou 2,15%.

O aumento de 56 euros aplica-se aos funcionários públicos com salários brutos até 2.620,23 euros. O aumento de 2,15% é para os salários de valor superior. Já o salário mínimo na administração pública subiu para 878 euros, enquanto as ajudas de custo sobem 5%.

[notícia atualizada às 17h12]