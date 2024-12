Autárquicas. PS escolhe Pizarro como candidato ao Porto

A Federação Distrital do Porto do PS ratificou, na quarta-feira à noite, o nome de Manuel Pizarro como candidato à Câmara Municipal do Porto para as eleições autárquicas de 2025.

Além de Manuel Pizarro, foram ainda validados, após propostos pelas respetivas concelhias, os nomes de João Paulo Correia à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Américo Paulo Ribeiro a Amarante, Paulo Pereira a Baião, Luís Filipe Araújo a Gondomar, José Manuel Ribeiro à Maia e Cristina Vieira ao Marco de Canaveses.

A somar a estes nomes, o PS/Porto confirmou Paulo Araújo Correia à autarquia de Penafiel, João Trocado Costa à Póvoa de Varzim, Alberto Costa a Santo Tirso, Amadeu Dias à Trofa e Paulo Esteves Ferreira a Valongo.

No início de 2025, serão ratificados os candidatos às restantes câmaras municipais do distrito, nomeadamente Paredes, Lousada, Matosinhos, Felgueiras, Paços de Ferreira e Vila do Conde, sublinhou.

"A decisão representa a confiança e unidade do PS em torno de um projeto coeso para o distrito do Porto na escolha dos homens e mulheres mais preparados para continuar a trabalhar em prol dos cidadãos", sublinhou.

O PS/Porto compromete-se em apresentar "projetos sólidos e candidatos comprometidos, capazes de responder às aspirações e vencer os principais desafios dos respetivos territórios".

As eleições autárquicas deverão decorrer entre setembro e outubro de 2025.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).