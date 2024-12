Administração da ULS Almada-Seixal "nunca foi demitida"

O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde nega ter demitido a administração da Unidade Local de Saúde Almada Seixal, que inclui o hospital Garcia de Horta. António Gandra de Almeida garante que o conselho de administração "nunca foi demitido".

"O atual conselho de administração termina o mandato a 31 de dezembro tal como estava previsto. Nunca foi demitido", afirmou na Comissão de Saúde no Parlamento, onde esteve a ser ouvido esta manhã.

Nas respostas aos deputados, António Gandra de Almeida realçou que a decisão de não se renovar o mandato com a atual administração não foi uma "decisão política" acrescentando que "nem sequer houve pressa". O director executivo do SNS realçou que os membros da equipa "não foram demitidos" apenas "informados de que não iriam continuar e que seria constituída outra equipa".

António Gandra de Almeida recordou que a decisão foi comunicada por telefone e posteriormente em reunião com a presidente do conselho de administração assegurando que o caso se tornou público, em setembro, depois de a presidente ter transmitido a decisão aos restantes membros do conselho de administração.

A três semanas do final do mandato da atual administração, António Gandra de Almeida disse que está a aguardar pelo "pronunciamento da comissão de recrutamento e seleção para a administração pública para a apresentação do novo conselho de administração" da ULS Almada Seixal.