"Se houver eleições, não sei se vamos ter estabilidade" na Madeira

"Se houver eleições, não sei se vamos ter estabilidade", afirmou esta terça-feira o Representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, após a aprovação de uma moção de censura ao governo de Miguel Albuquerque.

Em declarações aos jornalistas, no Funchal, Ireneu Barreto revelou que já recebeu a decisão do parlamento regional e que vai ouvir, na quinta-feira, todos os partidos com assento na assembleia regional.

"Não posso antecipar o que os partidos me vão dizer, mas o mais natural é que todos me digam que querem eleições. Se todos me disserem que querem eleições, eu vou pedir uma audiência ao Presidente da república para lhe comunicar que não há hipótese de haver um governo no quadro desta legislatura", afirmou.