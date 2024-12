Rangel admite "protesto veemente", mas nega insultos a militares

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, afirmou esta terça-feira que o "protesto veemente" que fez ao chefe da Força Aérea no aeródromo de Figo Maduro, em outubro, resultou de "um mal-entendido", garantindo não ter utilizado linguagem imprópria.

Ouvido esta tarde numa audição parlamentar conjunta das comissões parlamentares dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, Paulo Rangel explicou que no passado dia 04 de outubro após a chegada ao aeródromo de Figo Maduro, teve, como mandam as normas de segurança, de seguir um veículo "follow me" da Força Aérea, que o encaminhou para "um sítio onde estava tudo escuro" para depois parar durante cerca de 20 minutos.

Perante a interrupção no trajeto, o ministro Paulo Rangel e a sua equipa de segurança foram informados de que "não podiam sair dali", embora não tenha sido transmitida por parte de quem o encaminhava qualquer explicação ou informação.

Dada a demora e a ausência de explicações, Rangel, que só retomou a marcha 20 minutos depois da paragem, disse ter apresentado um "protesto veemente" ao chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o general João Cartaxo Alves, que não estaria informado sobre o erro de encaminhamento.

"Houve um mal-entendido, porque nos apercebemos de que ele não tinha noção nenhuma que tinha havido um erro de encaminhamento", indicou o ministro após os pedidos de esclarecimento do PS e do Chega - autores do pedido de audição.

O erro prendeu-se com uma chegada simultânea do ministro da Defesa ao aeródromo após uma visita à Grécia, disse Rangel. "Julgaram que a pessoa que vinha daquele carro, o Follow Me, ia para esse outro avião e não para aquele", detalhou.