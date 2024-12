Oposição interna no PSD Madeira pede demissão de Albuquerque e novas eleições internas

“Não podemos assistir impávidos a esta morte lenta do PSD Madeira, nem abandonar os madeirenses. Chegamos a um ponto limite e insuportável, e há que dizer basta”, é o grito de alerta de Manuel António Correia deixado esta terça-feira, em conferência de imprensa, pouco depois da queda do governo regional no parlamento.

O rosto da oposição interna a Miguel Albuquerque considera que o presidente do governo regional da Madeira não tem condições para ser o cabeça de lista do PSD às eleições antecipadas e pede, por isso, a saída de Albuquerque do partido.

“Peço a demissão imediata do Dr. Miguel Albuquerque de presidente do PSD Madeira e a consequente convocação de eleições internas”, afirmou Manuel António Correia.

Perante a recusa de Miguel Albuquerque, que avisou esta manhã que não ia marcar um congresso extraordinário do PSD, nem eleições diretas porque isso seria benéfico apenas para a oposição e "fratricida" para o partido, Manuel António Correia diz que vai forçar a realização das eleições internas.