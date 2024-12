Nova provedora de Justiça Europeia é portuguesa e pretende ser “desbloqueador de tensões e de problemas”

Depois de António Costa, o novo presidente do Conselho Europeu, e da comissária europeia Maria Luís Albuquerque, há um novo apelido português a assumir um papel de relevo nas instituições comunitárias: Anjinho.

Em entrevista à Renascença, Teresa Anjinho explica qual será o seu papel, enquanto provedora de Justiça Europeia, e como é que os cidadãos dos 27 Estados-membros poderão chegar até si.

Teresa Anjinho deverá receber “queixas relacionadas com a chamada boa administração, ou má administração, das instituições europeias” ou sobre “problemas de acesso a documentos, problemas de transparência, relacionados com questões de funcionários, também de violação de direitos fundamentais”. Mas atenção: caso se trate de matérias “do foro nacional”, esses mesmos cidadãos europeus deverão dirigir-se às respetivas instâncias, no país onde residem.

Teresa Anjinho admite à Renascença que pretende ser “uma verdadeira ponte entre cidadão e instituições” e quer ser vista como "um desbloqueador de tensões e de problemas”.

A dra. Teresa Anjinho será, a partir de fevereiro, Provedora de Justiça Europeia. Eram os seis candidatos, foi a escolhida. Como está a viver este momento?

Com uma enorme felicidade. Acho mesmo que é um privilégio ter conseguido a confiança do Parlamento Europeu, e uma confiança tão expressiva. É, portanto, um orgulho.

No fundo, o seu papel enquanto Provedora da Justiça da União Europeia, imagino, será semelhante ao de um Provedor de Justiça de qualquer país, só que numa escala europeia. Como é que os cidadãos europeus irão conseguir chegar até si?

Apresentando as suas queixas por via eletrónica. Há a uma página do Provedor Europeu, que tem toda as informações necessárias, e também podem dirigir-se nas suas respetivas línguas, o que naturalmente é um desbloqueador muito importante em matéria de confiança. Também podem enviar as suas próprias cartas.

E que tipo de queixas é que um cidadão europeu lhe pode dirigir? Quais são as situações?

São queixas relacionadas com a chamada boa administração, ou má administração das instituições europeias. Podem estar relacionadas com problemas de acesso a documentos, problemas de transparência, relacionados com questões de funcionários, também de violação de direitos fundamentais. Portanto, tudo quanto tem a ver com o comportamento de instituições e da União Europeia.

Também pode ter a ver com o funcionamento da justiça em cada um dos Estados-membros?

Bom, aí não porque essas são questões do foro nacional. Portanto, em tudo aquilo que é do foro nacional, podem dirigir-se às respetivas instâncias. Eventualmente, se tiver a ver com questões de administração da justiça, podem dirigir-se à Provedoria da justiça nacional. Mas é importante perceber que o mandato da Provedoria termina à porta do Tribunal.

Daquilo que conhece da União Europeia, das matérias que vai tratar - lá está, do acesso a documentação, etc. - como é que qualifica a situação atualmente? A Europa é geralmente vista como uma entidade hiperburocrática.

Olhe, tem toda a razão no que está a dizer. Essa é a razão pela qual grande parte das queixas que chegam à Provedoria tem a ver, exatamente, com a questão de acesso aos documentos e com questões de transparência, nomeadamente no que se refere à participação dos cidadãos em processos de decisão. E, portanto, há aí um grande espaço para melhorar...e, principalmente, não apenas ao nível da revisão dos regulamentos aplicáveis, mas também de políticas de transparência que sejam mais proativas, indo ao encontro de uma verdadeira cultura de transparência.

Aquilo que a sra. vai fazer é transmitir essas queixas? Vai ser uma espécie de porta-voz dessas queixas junto das instituições, ou tem algum poder decisório?

Muito bem, é não apenas servir de forma a assinalar aquilo que são os problemas dos cidadãos europeus, mas também de os resolver, quando tenho mandato para as resolver. Aliás, admito que o sucesso de provedoria passa exatamente pela forma como consegue chegar a soluções para os problemas que encontra, e que lhe são dirigidos, nomeadamente por via das queixas.

Não teme que, de entre todos os portugueses chamados a desempenhar funções nas instituições europeias, acabe por vir a ser quase a “ovelha negra”? Aquela que é vai a andar atrás deles a dizer: “Isto está mal, há esta queixa, isto não pode ser assim, etc."?

Eu quero acreditar que não, porque um Provedor (Europeu), - aliás, como acontece a nível nacional - é uma verdadeira ponte entre cidadão e instituições. Portanto, trabalha com as instituições, e ajuda as instituições, como trabalha com os cidadãos e ajuda os cidadãos. A ideia é que eu seja vista como alguém que seja um desbloqueador de tensões e de problemas e que contribui para uma cultura administrativa europeia que seja positiva e forte. Portanto, eu espero não ser vista como o “elo mais fraco”, mas sim como o elo mais forte participando exatamente de uma cultura de integração europeia.

É “master” em direitos humanos e democratização, e foi membro do Comité Europeu de Supervisão Antifraude. Estes tópicos, que fazem parte do seu currículo, mas nada terão a ver com as suas funções?

Bom, de formas tangentes têm a ver com as minhas funções. Estamos a falar de direitos fundamentais e, portanto, desde que esteja em causa a violação de direitos fundamentais. Portanto, desde que esteja em causa a violação de direitos fundamentais por parte de instituições europeias, naturalmente que é do mandato da Provedoria. Para além de que, a Provedoria deve trabalhar tanto a vertente da proteção ao nível das queixas, como a vertente da prevenção ao nível da consciencialização dos direitos. No que se refere à questão da fraude, também não é bem assim, uma vez que faz parte das competências da Provedoria lidar com as disfuncionalidades financeiras...garantindo, sempre, que não duplica o trabalho destas instituições, razão pela qual é tão importante investir em bons protocolos de partilha de informação, de modo que toda esta experiência que as instituições têm possam se ter maximizadas.