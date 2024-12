IL alerta para risco em iniciar pré-triagem de grávidas no Natal

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) não acredita que a pré-triagem de grávidas resolva o que caracterizou de "caos estrutural" na saúde e considerou arriscado implementar esta medida perto do Natal, fase de maior pressão no SNS.

Após uma reunião na embaixada da Alemanha, em Lisboa, quando questionado sobre o novo modelos de urgências de Obstetrícia e Ginecologia que arranca hoje, Rui Rocha disse não acreditar que estas medidas resolvam os problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS), antevendo que contribuirão apenas para "que haja uma perceção menos clara dos problemas na saúde".

"Mas em rigor, nomeadamente as grávidas em Portugal, continuarão a encontrar urgências fechadas, continuarão a não saber onde se dirigir quando têm necessidade de atendimento, continuarão a não ser acompanhadas no momento do parto pelas equipas que as acompanharam muitas vezes no acompanhamento da gravidez e esse é o problema estrutural", disse.

O líder dos liberais considerou ainda "arriscado tomar esta decisão no momento em que estamos na proximidade das festas, do Natal" e em que "a pressão sobre o sistema é maior".