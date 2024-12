Sofia Pereira eleita secretária-geral da Juventude Socialista

A secretária nacional e presidente da federação de Viseu da Juventude Socialista, Sofia Pereira, foi este domingo eleita secretária-geral, sucedendo a Miguel Costa Matos no cargo que disputou com o eurodeputado Bruno Gonçalves no XXIV Congresso Nacional da JS, na Nazaré.

Sofia Pereira que em novembro oficializou a sua candidatura à liderança da JS venceu as eleições com 198 votos, mais 60 que o adversário, Bruno Gonçalves, que obteve 138 votos.

Sofia Pereira encabeçou a lista mais votada para a Comissão Nacional, tendo apresentado a moção geral de estratégia com o lema da candidatura "É a hora!".

Com propostas em 14 áreas distintas, Sofia Pereira propunha na moção alargar o prazo do aborto até às 14 semanas, propina negativa a médio prazo no ensino superior e a construção de 600 mil casas em dez anos para habitação acessível e a implementação de um plano nacional de urbanismo verde.

Aumentar os salários dos profissionais de saúde, lançar uma campanha nacional de sensibilização para a saúde mental ou adotar a licença menstrual para mulheres com dores menstruais severas ou outras condições relacionadas são algumas das propostas na área da saúde.

Na moção, a nova secretária-geral da JS propunha, entre outras medidas, o voto aos 16 anos, a reforma do sistema eleitoral para que este seja misto e assim composto por círculos uninominais e um círculo de compensação e ainda a criação de uma entidade reguladora que exija a identificação de conteúdos manipulados nas redes sociais e imponha sanções rigorosas ao uso abusivo.

Sofia Pereira é licenciada em Comércio e Relações Económicas Internacionais pela Coimbra Business School -- ISCAC e presta assessoria técnica ao registo internacional de navios.

Natural de Lamego e nascida em 25 de julho de 1999, a nova secretária-geral da JS integrou, nas últimas eleições, as listas do PS às eleições europeias e às eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Viseu.

Membro da Comissão Nacional do PS e do Secretariado Nacional da JS, Sofia Pereira é militante da JS desde os 16 anos.