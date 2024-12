Pedro Nuno Santos critica negação de serviços de saúde a estrangeiros

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, disse este domingo que o país tem meios para combater o acesso fraudulento ao Serviço Nacional de Saúde e que um país decente e humanista não deve negar serviços de saúde a estrangeiros.

"O país não é um país rico", afirmou Pedro Nuno Santos, sublinhando que Portugal não tem "um Serviço Nacional de Saúde (SNS) capaz de oferecer cuidados de saúde ao mundo", mas tem "meios para combater o abuso" no acesso aos cuidados de saúde por parte de cidadãos estrangeiros sem situação regularizada.

Reconhecendo que possa existir "acesso fraudulento" ao SNS, o secretário-geral do PS afirmou este domingo que nesse caso, será necessário identificar e desmantelar "redes de tráfico" e que as propostas do PSD "não são razoáveis" por significaram, na prática "proibir o acesso ao SNS de imigrantes ou estrangeiros sem a sua situação regularizada".

"Uma coisa é encontrar formas de cobrar", outra "é não sermos sequer humanos", disse o líder do PS, questionando que resposta deve dar "um país decente e humano" a uma grávida estrangeira que chegue a uma maternidade portuguesa para ter o seu filho.

Pedro Nuno Santos falava no encerramento do Congresso Nacional de Juventude Socialista, Nazaré, no distrito de Leiria, onde proferiu um discurso em que acusou o Governo de "incapacidade de resolver problemas concretos" e de "inventar outros", para "disputar com o Chega o eleitorado de extrema-direita".