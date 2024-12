Sem-abrigo. Marcelo pede rapidez: "Estamos num buraco"

Marcelo Rebelo de Sousa espera que o Governo apresente rapidamente uma estratégia para as pessoas em situação de sem abrigo.

“Espero seja relativamente rápido. A senhora ministra, no dia 29 de outubro, salvo erro no Parlamento, disse que ia ser rápido”, apontou o chefe de estado, que este sábado almoçou com pessoas em condição de sem abrigo, em Lisboa.

O Presidente da República recordou que, depois da mudança de executivo, o país esteve um ano sem qualquer plano. “Estamos num buraco. Foi um ano em que a estratégia que era para ser aplicada, não foi e houve mudança de governo. Vem aí uma nova estratégia”, declarou.