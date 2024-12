Primeiro-ministro visita na sexta-feira militares portugueses na Roménia

O primeiro-ministro visita na próxima sexta-feira os militares portugueses das Forças Nacionais Destacadas na Roménia, que integram a missão da NATO neste país, acompanhado pelo ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, disse à Lusa fonte do gabinete de Luís Montenegro.

Na primeira visita de Montenegro a militares portugueses em missão no estrangeiro, estarão ainda o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general Nunes da Fonseca, e o chefe do Estado-Maior do Exército, general Mendes Ferrão.

As Forças Nacionais Destacadas (FND) na Roménia -- país que faz fronteira com a Ucrânia - são compostas por uma Companhia de Atiradores Mecanizada e uma Força de Operações Especiais, englobando 241 militares dos três ramos das Forças Armadas, que participam em exercícios e treinos com unidades congéneres, no âmbito das suas missões, refere a mesma fonte.

Portugal integra, desde 2022, a missão 'Enhanced Vigilance Activities' da NATO, que tem por objetivo afirmar a coesão e determinação dos membros da Aliança Atlântica e aumentar a prontidão desta organização, reforçando a capacidade de dissuasão e demonstrando o empenhamento na defesa coletiva.

A visita ao contingente português ocorrerá no aquartelamento de Caracal onde serão prestadas honras militares, seguindo-se uma apresentação do enquadramento das FND e um lanche convívio com os militares portugueses, com um discurso do primeiro-ministro, no qual Montenegro levará "uma mensagem de solidariedade nesta época natalícia".

A 6.ª Força Nacional Destacada (FND) na Roménia recebeu a transferência de autoridade do anterior contingente na sexta-feira e é comandada pelo major Daniel Gomes, segundo informações no site do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Em outubro, Nuno Melo já esteve em Caracal, situada a cerca de 60 quilómetros de Craiova e a 200 quilómetros de Bucareste, e disse aos militares portugueses na base romena que não estão nesta missão da NATO apenas para treinar mas também para atuar se as circunstâncias o exigirem.

"O estado de prontidão, o nível de preparação e os equipamentos desta força destacada demonstram bem que não estão aqui apenas para treinar. Estão aqui para atuar, se as circunstâncias assim o exigirem, e em defesa de um bem maior", declarou.

Portugal participa em exercícios conjuntos na Roménia desde 2022 nesta missão da NATO que tem como objetivo contribuir para o esforço de dissuasão e defesa da Aliança Atlântica no seu flanco sudeste.

O plano de forças nacionais destacadas para 2022 já previa o envio de um contingente de militares portugueses para a Roménia no segundo semestre desse ano, como tinha acontecido em 2021, mas a partida foi antecipada na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022.

A 1.ª Força Nacional Destacada, composta por 222 militares portugueses, partiu para a Roménia em 15 de abril de 2022 e recebeu a visita do então primeiro-ministro António Costa em maio desse ano.

Próximo do Natal de 2022, foi o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quem visitou os militares da 2.ª Força Nacional Destacada na base militar de Caracal.

Este ano, o chefe do Estado visitará nos dias 20 e 21 de dezembro a 1.ª Força Nacional Destacada na Eslováquia, onde Portugal participa numa missão da NATO com um efetivo de cerca de 25 militares do Exército.

O primeiro acordo entre Portugal e a Roménia ao nível militar foi assinado em 1995 e, entre outras consequências, traduziu-se na venda pela parte portuguesa de 17 aviões F-16 à Força Aérea romena.

Em 2022, foi assinada uma revisão deste acordo durante a visita de António Costa.