Marcelo critica messianismos e lembra luta de Soares por primeiro Presidente civil

O Presidente da República criticou este sábado os messianismos e a desvalorização dos partidos e do Parlamento e lembrou a luta de Mário Soares pela legitimidade eleitoral que se estendeu até à eleição do primeiro Presidente civil.

Marcelo Rebelo de Sousa discursava na Academia das Ciências de Lisboa, na sessão de lançamento do livro "Mário Soares, 100 Anos", com fotografias de Alfredo Cunha e Rui Ochoa e textos de Clara Ferreira Alves, que contou com a presença do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, na primeira fila.

No mês em que se assinala o centenário do nascimento do antigo Presidente da República Mário Soares, o chefe de Estado questionou: "E agora? O vazio do contraste entre aquilo que evocámos e o quotidiano que vivemos, como vamos compaginar?".

Em seguida, defendeu que se deve pegar nos "traços essenciais afirmados por Mário Soares" e sublinhar "a sua importância em Portugal de 2024, 2025", a começar pela "luta contra a ditadura".