Marcelo afasta preocupação com défice. Centeno "foi sempre muito exigente"

O Presidente da República afastou este sábado preocupação com a possibilidade de haver défice em 2025 e disse que o governador do Banco de Portugal, desde ministro, sempre foi "muito exigente" e defensor de que "mais vale prevenir".

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas durante um almoço de Natal para pessoas em situação de sem-abrigo em instalações do Metropolitano de Lisboa, a propósito do boletim económico de dezembro do Banco de Portugal, no qual se aponta para "o regresso a uma situação deficitária" em 2025, 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB).

"É verdade que o primeiro-ministro diz que o governador vai em contramão, porque as previsões vão todas no sentido oposto. Mas isso sempre foi assim. Quando era ministro, o atual governador, Mário Centeno, foi sempre, em matéria de finanças, muito exigente e muito ortodoxo. E, portanto, não muda, naquela idade já não muda", comentou.

Segundo o chefe de Estado, Mário Centeno "prefere prevenir sempre, apertar sempre - era a grande questão com os colegas do Governo: eles a quererem gastar e ele a querer apertar".