Governo quer resolver problemas do SNS "com telefonemas", acusa Pedro Nuno Santos

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, disse este sábado que o Governo da AD "desistiu do Serviço Nacional de Saúde" e procura "resolver os problemas com telefonemas", a propósito do novo funcionamento das urgências de ginecologia.

"Este encerramento das portas às nossas grávidas e às nossas mulheres que precisam de recorrer aos hospitais e aos serviços de obstetrícia é muito preocupante", afiançou o líder do PS, em Évora.

Em declarações aos jornalistas, Pedro Nuno Santos considerou que, "claramente", tal significa que "este é um Governo que desistiu do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e julga que pode resolver os problemas com telefonemas".

As questões da saúde, em particular o novo modelo de funcionamento das urgências de ginecologia e obstetrícia, foram abordadas pelo secretário-geral socialista à margem de uma sessão em Évora para apresentação dos cabeças de lista do partido ao distrito nas eleições autárquicas de 2025.

Na sexta-feira, foi publicada uma portaria do Ministério da Saúde que estabelece a necessidade de um contacto telefónico prévio com a linha SNS 24 antes do acesso às urgências de Obstetrícia e Ginecologia.