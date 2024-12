Eleito novo Comité Central do PCP com seis votos contra e oito abstenções

Está eleito o novo Comité Central do Partido Comunista Português, anunciou o partido numa declaração sem direito a perguntas.

"O Comité Central foi eleito com seis votos contra e oito abstenções. Este Comité Central corresponde aos objetivos e critérios de composição constantes na proposta de resolução política amplamente discutida em todo o partido e contou com a concordância geral", disse José Capucho, membro do secretariado do Comité Central.

Capucho adiantou que este "novo Comité Central irá dirigir o Partido Comunista Português até ao próximo Congresso".

Como previsto, a nova composição é mais curta do que o Comité Central eleito há quatro anos, tem 125 membros. O elemento mais novo tem 23 anos, acrescentou.

"O novo Comité Central corresponde à identidade e características do PCP e às necessidades globais do partido e capaz de assumir a responsabilidade para dirigir o partido até ao próximo Congresso. O resultado desta eleição é mais uma demonstração da unidade e coesão do Partido Comunista Português em torno da sua direção.", rematou.

O agora eleito Comité Central volta a reunir-se, também à porta fechada, para debater e eleger a composição dos seus órgãos executivos - Comissão Política e Secretariado - e da Comissão Central de Controlo.

Os resultados dessa eleição serão conhecidos no domingo.