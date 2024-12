PS vai votar contra projeto do PSD para travar acesso de estrangeiros não residentes ao SNS

O PS vai votar contra o projeto do PSD que quer alterar a Lei de Bases da Saúde de forma a travar o acesso dos estrangeiros não residentes ao SNS.

Esta sexta-feira, a líder parlamentar Alexandra Leitão diz que o diploma da AD não vai resolver o problema do uso abusivo do SNS e é um pretexto para mudar o paradigma do SNS.

Alexandra Leitão tem ainda dúvidas que esta alteração que o PSD e o CDS querem fazer seja constitucional.

"Não excluo esta alteração ser inconstitucional", reitera.



O PS vai apresentar um projeto de resolução para pedir ao Governo os dados sobre a utilização do SNS por parte de estrangeiros e quais são os valores que estão em dívida. O PS acusa, ainda, o Governo de estar a legislar com base em percepções.