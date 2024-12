Assembleia da República tem concerto de Natal na quinta-feira aberto ao público

A Assembleia da República vai ter na próxima quinta-feira um concerto de Natal, pela orquestra de Câmara da Guarda Nacional Republicana, nos Passos Perdidos do parlamento, que será pela primeira vez aberto ao público.

Segundo o gabinete do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o acesso do público faz-se mediante inscrição (dmc.correio@ar.parlamento.pt) e o concerto, que terá a duração de 30 minutos, realiza-se após a sessão plenária da tarde do próximo dia 19.

Esta iniciativa de abrir o concerto de Natal ao público, de acordo com o gabinete de José Pedro Aguiar-Branco, insere-se no objetivo do presidente da Assembleia da República de aproximar o parlamento dos cidadãos em geral.

No início do seu mandato, José Pedro Aguiar-Branco referiu que uma das suas prioridades cimeiras é dar "um sinal à sociedade de que o parlamento é uma casa aberta". Defendeu que "é preciso aprofundar o sentido desse sinal", através de "ações simples, mas que podem fazer a diferença".

Como primeira ação, o presidente da Assembleia da República começou por ordenar que fossem removidas as barreiras de segurança que estavam instaladas de forma permanente ao fundo da escadaria principal do parlamento.

Depois, propôs a criação do "Dia do Município" e lançou o "Parlamento próximo dos municípios", visando aumentar a interação e a cooperação entre este órgão de soberania e o território nacional.

Ainda no quadro deste objetivo, o antigo ministro social-democrata também afirmou que pretende criar condições para que a Assembleia da República seja visitável aos fins de semana.

"Faz todo o sentido que [os cidadãos] o possam fazer aos fins de semana, na altura em que têm mais tempo para o fazer. Na altura em que, mesmo morando mais longe, podem vir a Lisboa conhecer a casa de todos dos cidadãos", justificou.