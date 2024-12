PSD e CDS querem pedir identificação e seguro de saúde aos estrangeiros não residentes no acesso ao SNS

PSD e CDS apresentaram esta quinta-feira um diploma para alterar a lei de bases da saúde, de forma a criar regras mais apertadas no acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) por parte de cidadãos estrangeiros não residentes.

Segundo o articulado, o PSD e o CDS exigem que o acesso de cidadãos em situação irregular ou de não residentes em território nacional têm de apresentar o comprovativo da cobertura de cuidados de saúde, bem como a apresentação de documentação considerada necessária pelo SNS para identificar o doente. Quando se trate de cuidados de saúde urgentes e vitais a documentação e os comprovativos são enviados posteriormente.

Em conferência de imprensa, o deputado Miguel Guimarães, diz que há nos últimos anos um uso abusivo do SNS, nomeadamente com as maternidades através de redes que trabalham em Portugal.