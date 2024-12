​PCP reúne-se em congresso com autárquicas na mira

Começa esta sexta-feira o XXII congresso do PCP. Até domingo mais de mil delegados do partido vão estar reunidos no Pavilhão Municipal dos Desportos “Cidade de Almada”. O último congresso do PCP realizou-se em 2020, em plena pandemia, ainda Jerónimo de Sousa era secretário-geral. Paulo Raimundo assumiu o cargo em 2022 e este será o seu primeiro congresso como secretário-geral comunista. Não estando em causa mudanças de líder, o congresso vai eleger um novo Comité Central. O congresso do PCP acontece numa altura crítica para o partido. Não tanto do ponto de vista financeiro, dado que as contas do PCP continuam equilibradas, nem do ponto de vista interno, dado Paulo Raimundo nas novas funções.

O assunto mais sensível será os resultados eleitorais que o PCP tem tido que inquietam os dirigentes e os militantes, isto numa altura que se aproximam as eleições autárquicas. Aliás, será de esperar recados internos para essa corrida eleitoral. Sobre a nova composição do Comité Central, ser for aprovada a proposta em cima da mesa, existirá alguma renovação, saem 28 pessoas, entram 25 novos nomes. A média de idades baixa, sendo o elemento mais novo uma estudante de 23 anos e o elemento mais velho Jerónimo de Sousa, que tem 77 anos. Nota ainda para a saída de alguns nomes mais conhecidos, como por exemplo a antiga deputada Alma Rivera, 33 anos, e a antiga eurodeputada Ilda Figueiredo, que aos 76 anos. Seis sessões (uma privada) e tudo com streaming no site Mais de mil delegados de todos os pontos do país, incluindo as ilhas, são esperados neste congresso. Ao longo das últimas semanas, as várias estruturas do partido têm elegido os delegados que vão ter poder de voto. As regras do partido indicam uma proporção na ordem de um delegado por cada 60 membros do partido.