Montenegro: não se pode "atirar mais dinheiro" para saúde para ter pior resultado

O primeiro-ministro avisou esta quinta-feira que não se pode continuar a "atirar mais dinheiro para cima do problema da saúde" para ter "pior ou igual resultado" e rejeitou as críticas de que o Governo privilegia os anúncios.

"Corremos os dois o risco de ir parar a um programa, enfim, de boa disposição ao domingo depois de jantar. Mas mesmo correndo esse risco, de facto nós estamos a fazer história, nós estamos a avançar na história, nós estamos a promover o estreitamento de uma relação que, creio, é insubstituível", disse Montenegro, numa alusão ao programa "Isto é gozar com quem trabalha", do humorista Ricardo Araújo Pereira.

No final da sua intervenção, o chefe do Governo defendeu que o país não pode "viver mais com uma tendência que se agravou nos últimos anos": "Gastando mais dinheiro, termos menos capacidade de responder às necessidades das pessoas", alertou.

Tal como tinha anunciado no debate quinzenal de quarta-feira, o primeiro-ministro reiterou que o Governo aprovou em Conselho de Ministros "um conjunto de despesas superior a 2 mil milhões de euros para ter uma poupança de 247 milhões" com a centralização de compras de na saúde.

"Nós não podemos atirar mais dinheiro para cima do problema da saúde para ter pior ou o mesmo resultado na melhor das hipóteses. Nós temos de aproveitar os dinheiros públicos, aproveitar os recursos públicos para ter muito melhores resultados e nós podemos mesmo ter melhores resultados. Eu até vou dizer com convicção, nós vamos ter melhores resultados", considerou.

O primeiro-ministro classificou as Misericórdias como "o braço armado" dos setores social e da saúde, "um parceiro de confiança", e realçou a presença na cerimónia dos ex-ministros Maria de Belém (PS), Pedro Mota Soares (CDS-PP) e do antigo secretário de Estado do PSD Marco António Costa. "Três personalidades de três proveniências político-partidárias, mas muito próximos na perspetiva e na vontade de intervir e ajudar o setor social e as Misericórdias a cumprirem a sua tarefa, a sua missão, que eu reputo de autêntico serviço público", defendeu.