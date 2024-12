Governo vai lançar projeto-piloto para ensino de IA e programação em 10 concelhos

O Governo anunciou esta quinta-feira um novo projeto-piloto para ensinar programação, robótica e conteúdos relacionados com a inteligência artificial a alunos de 10 concelhos durante os períodos de interrupção letiva, no âmbito da Estratégia Digital Nacional.

A medida foi anunciada pela ministra da Juventude e Modernização em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, em que foi aprovada a Estratégia Digital Nacional até 2030.

O objetivo é reforçar a formação e retenção de jovens qualificados, passando dos atuais 4,5% de trabalhadores na área das tecnologias de informação e comunicação para 7% até 2030.

De acordo com Margarida Balseiro Lopes, no próximo ano será lançado um projeto-piloto em 10 concelhos, que a ministra não identificou, para "aproveitar as férias escolares para ensinar crianças e jovens conteúdos relacionados com robótica, programação e inteligência artificial".

"Sabemos que já acontece com alguns jovens cujos pais têm capacidade financeira para custear estas oportunidades, mas temos de garantir a igualdade de oportunidades", justificou a ministra.

No que diz respeito às escolas, Margarida Balseiro Lopes referiu também que o plano de ação para 2025-2026 prevê igualmente a revisão dos currículos para reforçar o ensino de conteúdos digitais, sem adiantar mais detalhes.