​Comité Central do PCP será mais jovem, mas Jerónimo de Sousa continua

Jerónimo de Sousa, antigo secretário-geral do PCP, vai continuar no Comité Central, se for aprovada a proposta que vai ser votada no congresso do partido. Será o elemento mais velho do grupo.

Em entrevista à Renascença, Jerónimo de Sousa tinha demonstrado vontade de sair do Comité Central para dar lugar aos mais novos. No entanto, o atual secretário-geral Paulo Raimundo deu a entender que seria solicitado ao seu antecessor que continuasse a marcar presença no Comité Central.

A proposta para a nova composição do Comité Central, que foi conhecida esta quinta-feira, através do “Avante”, jornal do PCP, será votada no sábado à tarde, no congresso do PCP que se realiza entre sexta-feira e domingo, em Almada.

Segundo a lista agora conhecida, se for aprovada, o Comité Central será ligeiramente mais curto, 125 pessoas, menos três elementos. Saem 28 nomes e entram 25.

Entre os nomes que deixam este órgão do partido estão a antiga deputada Alma Rivera, a antiga eurodeputada Ilda Figueiredo, 76 anos, e Armindo Miranda, 71 anos.

Um dos objetivos do partido é que o Comité Central passasse a ter uma maior representação feminina. O objetivo foi alcançado com mais três mulheres, 38, ou seja, 30,4%

Outro objetivo seria garantir uma média etária mais jovem, o que também foi alcançado. O Comité Central que agora vai cessar funções tinha uma média etária de 53 anos, o novo comité central tem uma média etária de 48 anos e oito meses.

Há 14 pessoas com menos de 35 anos, sendo o mais novo Inês Guerreiro, estudante de 23 anos.

Do lado dos mais velhos, há apenas 10 pessoas acima da idade da reforma, menos 16 do que no comité anterior.