Aprovados diplomas sobre adoção de crianças por famílias de acolhimento

O projeto do Chega teve a abstenção dos partidos da esquerda: PS, PCP, BE e Livre.

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança So(...)

Todos os projetos de lei agora aprovados no Parlamento têm uma ideia em comum: permitir a adoção às famílias de acolhimento no pressuposto de que é uma forma de tornar o acolhimento familiar mais atrativo.

Do lado do Governo, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, já disse, no Parlamento, que está disponível para “avaliar os regimes de adoção e acolhimento familiar”, sem adiantar mais pormenores.

Neste momento, há 388 famílias disponíveis para acolher uma criança ou jovem.