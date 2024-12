"Falsas e graves!": Adão e Silva rejeita acusações da ministra da Cultura

" Tenho mantido o meu silêncio porque acho que era o meu dever enquanto ex-responsável da pasta, mas depois daquilo que foi dito hoje , da leviandade, do tom, do registo totalmente desadequando, sinto-me obrigado a responder", avisa Pedro Adão e Silva.

O ex-governante vinca que não tem falado para dar espaço ao novo Governo para fazer o seu trabalho, mas depois da audição de Dalila Rodrigues no Parlamento o cenário muda.

"O que temos assistido em quase 9 meses de Governo é desorientação, exonerações, agora também este lado das acusações falsas e graves e ao mesmo tempo o emagrecimento do orçamento da Cultura", desfere o antigo ministro do Governo socialista.

Já esta tarde, em declarações à Renascença , Pedro Adão e Silva classificou as recentes declarações da sua sucessora como " falsas e graves " e critica a " desorientação " do atual Executivo.

"Essa postura tem sido muito prejudicial para as políticas culturais e explica o abandono que o setor sente, e que tem manifestado ", acrescenta Pedro Adão e Silva.

Contactado pela agência Lusa, Pedro Adão e Silva respondeu, por escrito, que não pôde acompanhar a audição parlamentar da ministra da Cultura, por estar ausente do país, mas dos relatos que lhe chegaram regista que Dalila Rodrigues "tem tido como únicas formas de afirmação exonerar dirigentes , desmantelar o trabalho feito e, agora, lançar injúrias graves".

O anterior ministro da Cultura Pedro Adão e Silva espera ser chamado à Assembleia da República, "o mais rapidamente possível" , para esclarecer "todas as questões" levantadas esta quarta-feira pela atual titular da pasta, Dalila Rodrigues, em audição parlamentar.

Crise no CCB

A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues,acusou esta quarta-feira no parlamento o seu antecessor, Pedro Adão e Silva, de ter feito um "assalto ao poder" no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, garantindo "que acabaram os compadrios naquela instituição".

Pedro Adão e Silva disse à Lusa que espera, "o mais rapidamente possível, ser chamado à Assembleia da República, para esclarecer todas as questões, em particular sobre o CCB", uma instituição que encontrou "capturada pelo senhor José Berardo e de costas voltadas para as artes performativas".

Entretanto, o Bloco de Esquerda e o Livre já asseguraram que querem ouvir Pedro Adão e Silva no Parlamento.