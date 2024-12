Évora 2027. Comissão Europeia reúne-se com organizadores para resolver divergências

A Comissão Europeia vai reunir-se, na próxima semana, com o Ministério da Cultura, a autarquia e a estrutura organizadora da Capital Europeia da Cultura (CEC) Évora 2027, perante desavenças no projeto, avançou esta quarta-feira fonte comunitária à Lusa.

"Posso confirmar que recebemos uma carta expressando preocupações sobre Évora 2027 e que estamos a acompanhar de perto os últimos desenvolvimentos do projeto. A Comissão irá reunir-se com os organizadores do projeto, o Ministério da Cultura português, a autarquia de Évora e a estrutura do Évora 2027 na próxima semana", disse fonte oficial do executivo comunitário à Lusa.

A resposta à agência Lusa surge depois de sete diretores de Capitais Europeias da Cultura, presentes e futuras, terem expressado junto do executivo comunitário preocupação sobre o facto de a equipa dirigente da Évora CEC 2027 ter saído de funções a pouco mais de dois anos de Évora ser então Capital Europeia da Cultura.

Relatório de progresso para apresentar até abril de 2025

Confirmando a receção da carta, a fonte oficial da instituição europeia explicou que "os próximos passos", após a reunião, assentam no envio de um "relatório de progresso à Comissão em abril de 2025".

Depois, "um painel de peritos terá uma reunião de acompanhamento com [a estrutura organizadora de] Évora 2027, em maio de 2025, a fim de avaliar os progressos realizados na preparação e fornecer orientação e apoio".