Estados gerais do PS têm de definir "linhas mestras" das autárquicas. "Prioridade" tem de ser “inquietações” das pessoas

As sociedades contemporâneas vivem momentos muito difíceis, há um contexto internacional que acelera movimentos disruptivos que se têm vindo a conhecer nas sociedades contemporâneas. Há um conjunto de crises consecutivas que contribuíram para este fenómeno que estamos a viver. A crise financeira de 2008-2009 teve efeitos muito nocivos na confiança nas instituições, criou as primeiras bolsas de descontentamento, que foram instrumentalizadas a partir de 2011-2012. Depois tivemos a crise das migrações e dos refugiados em 2015 e depois a pandemia com efeitos muito fortes na aceleração da transição da nossa vida material para a vida digital e aí sim tem havido um crescimento significativo da criminalidade.

Defende um compromisso duradouro entre todas as forças sociais e políticas, tendo bem vista a defesa dos valores democráticos e humanitários inscritos na Constituição. Não é exatamente aquilo que temos assistido com protestos das forças de segurança já este ano e mais recentemente com a manifestação dos bombeiros. Como é que isto se explica?

Ao PS, o dirigente socialista pede que os Estados Gerais do partido, que deverão arrancar no início do próximo ano, sirvam para estabelecer “linhas mestras” que respondam às preocupações das pessoas.

José Luís Carneiro , deputado do PS e ex-ministro da Administração Interna, acaba de lançar o livro “Segurança Interna em tempos de incerteza”, onde reuniu intervenções na área que tutelou durante dois anos. Em entrevista à Renascença , o antigo governante alerta para a necessidade de diálogo entre as forças políticas e sociais do “centro”.

Está a falar do Chega? Há uma instrumentalização, por exemplo, das forças de segurança e também agora, parece-lhe, dos bombeiros sapadores?

Não queria dirigir-me a nenhuma força política em especial, porque essas forças políticas vivem também dessa polarização, alimentam-se do confronto. Agora, essas expressões radicais e extremistas estão na extrema-direita e também estão na extrema-esquerda, porque há várias manifestações com movimentos radicais, mais anarquistas, pulverizam algumas ideias de anarquismo e outros que disseminam a ideia da necessidade da ordem.

Tenho vindo a defender que é muito relevante haver capacidade de diálogo político entre os partidos que são o alicerce dos sistemas democráticos, dos sistemas liberais, das democracias pluralistas representativas. Têm de dialogar, têm de encontrar soluções para enfrentar problemas, nomeadamente na demografia, na reforma dos sistemas políticos e dos sistemas eleitorais, garantindo uma melhoria da capacidade de participação dos cidadãos no processo de escolha pública.

Esse diálogo é muito relevante para a reforma do sistema da Justiça, para a reforma das funções sociais, por exemplo, para a atualização dos sistemas de financiamento da própria Segurança Social, além das próprias funções de soberania. Esse diálogo ao centro político e social é essencial para conseguirmos vencer com ponderação, com equilíbrio, com moderação e com capacidade de ultrapassarmos estes tempos que são muito difíceis.

E acha que há condições para esses pontos entre partidos e entre forças sociais também?

Há condições, a prova está, por exemplo, na aprovação do Orçamento do Estado. Estou convido que todas essas forças que polarizam tinham interesse em que houvesse uma crise política. No último ano e meio, na Madeira, estamos a entrar na terceira crise política. Imagine que estava a acontecer a mesma coisa no nosso país, quando estamos com níveis de crescimento económico entre os melhores nos últimos cinco anos e níveis de emprego elevados? Isto resulta também da estabilidade política, porque a estabilidade política é essencial a quem decide investir.

Um cenário de instabilidade política constitui um prejuízo para a economia e para a sociedade, é fonte de desconfiança em relação ao sistema político e contribui para alimentar aqueles que se alimentam dessa instabilidade e dessa disrupção da confiança dos cidadãos nas suas instituições.

Este sábado, o líder do PS alertou o partido para o modo como tem de lidar com o Chega. Estamos a meses das eleições autárquicas, é uma preocupação que compreende?

A nossa grande prioridade deve estar naquilo que são as preocupações e as inquietações das pessoas e das sociedades. As questões da habitação, as questões relacionadas com o rendimento e com a sua qualidade de vida e o seu bem-estar, com o futuro das mais jovens gerações, que é com isso que os pais que trabalham todos os dias, que se levantam cedo, se preocupam, como é que pagam os estudos dos seus filhos, como é que lhes proporcionam uma vida melhor.

As questões ligadas à saúde e à melhoria dos serviços de saúde e dos cuidados de saúde, particularmente dos cuidados de saúde primários, as questões associadas à qualidade dos transportes e da mobilidade nos grandes centros urbanos, onde se perdem tempos infinitos, por vezes, para se conseguir chegar aos nossos trabalhos, às nossas responsabilidades. É aí que devemos colocar a nossa resposta política. É importante realizar quer os Estados Gerais ou uma convenção autárquica de nível nacional e depois haver encontros dessa natureza de cariz regional, para estabelecer precisamente linhas mestras que vão ao encontro daquelas que são as preocupações.