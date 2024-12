Adão e Silva quer responder no parlamento a "todas as questões" levantadas por atual ministra

"Essa postura tem sido muito prejudicial para as políticas culturais e explica o abandono que o setor sente, e que tem manifestado ", acrescenta Pedro Adão e Silva. .

Contactado pela agência Lusa, Pedro Adão e Silva respondeu, por escrito, que não pôde acompanhar a audição parlamentar da ministra da Cultura, por estar ausente do país, mas dos relatos que lhe chegaram regista que Dalila Rodrigues "tem tido como únicas formas de afirmação exonerar dirigentes , desmantelar o trabalho feito e, agora, lançar injúrias graves".

O anterior ministro da Cultura Pedro Adão e Silva espera ser chamado à Assembleia da República, "o mais rapidamente possível" , para esclarecer "todas as questões" levantadas esta quarta-feira pela atual titular da pasta, Dalila Rodrigues, em audição parlamentar.

Dalila Rodrigues acusou no parlamento o seu antece(...)

A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues,acusou esta quarta-feira no parlamento o seu antecessor, Pedro Adão e Silva, de ter feito um "assalto ao poder" no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, garantindo "que acabaram os compadrios naquela instituição".

Pedro Adão e Silva disse à Lusa que espera, "o mais rapidamente possível, ser chamado à Assembleia da República, para esclarecer todas as questões, em particular sobre o CCB", uma instituição que encontrou "capturada pelo senhor José Berardo e de costas voltadas para as artes performativas".