UE. Costa e von der Leyen encontraram-se para coordenar prioridades

O presidente do Conselho Europeu e a presidente da Comissão Europeia encontraram-se esta terça-feira para a "primeira reunião coordenada" para abordar as prioridades da União Europeia (UE) para os próximos cinco anos.

"A presidente Ursula von der Leyen e eu encontrámo-nos para a nossa primeira reunião coordenada desde o princípio do mandato. Vamos fazê-lo com regularidade", escreveu António Costa na rede social X.

Da reunião saiu o "acordo de trabalhar em conjunto para fazer avançar a agenda a UE em benefício dos cidadãos" e em reforço da cooperação com países exteriores ao bloco comunitário, acrescentou ex-primeiro-ministro de Portugal.

António Costa e Ursula von der Leyen iniciaram funções no dia 1 de dezembro. O presidente do Conselho Europeu iniciou o mandato na Ucrânia, com uma reunião com o Presidente, Volodymyr Zelensky, para reafirmar o apoio dos 27 países do bloco político-económico à nação invadida pela Rússia há quase três anos.

Tanto António Costa como Ursula von der Leyen têm insistido na competitividade da UE e no segurança como prioridades para os próximos cincos anos (mandato da Comissão Europeia, já que o de António Costa é de dois anos e meio, com possibilidade de recondução).